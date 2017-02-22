СМИ восхитились физической формой Головкина перед боем с Джейкобсом
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) проходит завершающий этап тренировок в лагере Big Bear в рамках подготовки к поединку с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как пишет BoxingScene.com, Головкин вышел на пик своей формы. Издание Worldboxingnews.net также отметили отличное физическое состояние казахстанского боксера перед боем с Джейкобсом.
Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
В преддверии очного противостояния боксеры имеют выдающуюся серию из 35 нокаутов на двоих. В частности, Головкин выиграл досрочно последние 23 боя, тогда как на счету Джейкобса 12 досрочных побед кряду.
Фото с сайта boxingscene.com.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter