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https://sport.mail.ru/news/boxing/28857533/
22 февраля 2017, 9:13 | Бокс | Vesti.kz

СМИ восхитились физической формой Головкина перед боем с Джейкобсом

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) проходит завершающий этап тренировок в лагере Big Bear в рамках подготовки к поединку с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

Сам поединок состоится 18 марта в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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Как пишет BoxingScene.com, Головкин вышел на пик своей формы. Издание Worldboxingnews.net также отметили отличное физическое состояние казахстанского боксера перед боем с Джейкобсом.

Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

В преддверии очного противостояния боксеры имеют выдающуюся серию из 35 нокаутов на двоих. В частности, Головкин выиграл досрочно последние 23 боя, тогда как на счету Джейкобса 12 досрочных побед кряду.

Фото с сайта boxingscene.com.

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