СМИ восхитились физической формой Головкина перед боем с Джейкобсом

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Как пишет BoxingScene.com, Головкин вышел на пик своей формы. Издание Worldboxingnews.net также отметили отличное физическое состояние казахстанского боксера перед боем с Джейкобсом.

Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

В преддверии очного противостояния боксеры имеют выдающуюся серию из 35 нокаутов на двоих. В частности, Головкин выиграл досрочно последние 23 боя, тогда как на счету Джейкобса 12 досрочных побед кряду.

Фото с сайта boxingscene.com.