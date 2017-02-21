Новым тренером Марко Хука стал серебряный призёр ОИ-1996 Октай Уркал

«Я очень рад, что заполучил молодого амбициозного тренера, который имеет большой опыт выступлений на ринге. Мы знакомы с ним много лет, потому что были в одной учебной группе у Улли Вегнера. Я доверяю ему и с нетерпением жду начала нашего сотрудничества», — приводит слова Хука Fightnews.