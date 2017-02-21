Новым тренером Марко Хука стал серебряный призёр ОИ-1996 Октай Уркал
Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBO Марко Хук (40−3−1, 27 КО) нанял в тренеры бывшего боксёра Октая Уркала, серебряного призёра Олимпиады-1996 и бывшего чемпиона Европы во втором полусреднем весе на
профи-ринге. На данный момент Хук готовится к поединку за титул временного чемпиона WBC с латвийцем Мариесом Бриедисом (21−0−0, 18 КО), запланированному на 1 апреля в Дортмунде.
«Я очень рад, что заполучил молодого амбициозного тренера, который имеет большой опыт выступлений на ринге. Мы знакомы с ним много лет, потому что были в одной учебной группе у Улли Вегнера. Я доверяю ему и с нетерпением жду начала нашего сотрудничества», — приводит слова Хука Fightnews.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter