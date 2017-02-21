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21 февраля 2017, 19:45 | Бокс | Чемпионат.com

Ломаченко: Стану лидером P4P, когда побью ещё пару чемпионов в 135 фунтах

Чемпион мира в первом лёгком весе (130 фунтов) по версии WBO Василий Ломаченко ответил на вопрос о том, когда можно ожидать, что он возглавит рейтинг лучших боксёров вне зависимости от категорий.

Чемпион мира в первом лёгком весе (130 фунтов) по версии WBO Василий <span class=error>Ломаченко</span> ответил на вопрос о том когда можно ожидать что он возглавит рейтинг лучших боксёров вне зависимости от категорий. Увеличить
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«Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что когда я смотрю в зеркало, то не думаю, кто является номером один в рейтинге Pound-for-Pound. Я просто бреюсь или причёсываюсь. Но я не думаю в этот момент о том, кто номер один в P4P.

Если вы просто хотите поговорить обо мне как о бойце рейтинга P4P, то я, вероятно, скажу, что стану номером один в Pound-for-Pound, когда побью на пару чемпионов больше в весе 135 фунтов», — цитирует Ломаченко BoxingScene.

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