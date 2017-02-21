Ломаченко: Стану лидером P4P, когда побью ещё пару чемпионов в 135 фунтах

«Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что когда я смотрю в зеркало, то не думаю, кто является номером один в рейтинге Pound-for-Pound. Я просто бреюсь или причёсываюсь. Но я не думаю в этот момент о том, кто номер один в P4P.



Если вы просто хотите поговорить обо мне как о бойце рейтинга P4P, то я, вероятно, скажу, что стану номером один в Pound-for-Pound, когда побью на пару чемпионов больше в весе 135 фунтов», — цитирует Ломаченко BoxingScene.