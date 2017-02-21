Ломаченко: Стану лидером P4P, когда побью ещё пару чемпионов в 135 фунтах
Чемпион мира в первом лёгком весе (130 фунтов) по версии WBO Василий Ломаченко ответил на вопрос о том, когда можно ожидать, что он возглавит рейтинг лучших боксёров вне зависимости от категорий.
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«Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что когда я смотрю в зеркало, то не думаю, кто является номером один в рейтинге
Если вы просто хотите поговорить обо мне как о бойце рейтинга P4P, то я, вероятно, скажу, что стану номером один в
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