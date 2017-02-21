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https://sport.mail.ru/news/boxing/28854007/
21 февраля 2017, 18:45 | Бокс | УНИАН

Владимир Кличко: Имею четкий план на бой с Джошуа

Украинский боксер Владимир Кличко, которому предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, заявил, что уже имеет план на предстоящий поединок, сообщает Daily Mail.

Украинец продолжает <span class=error>пордготовку</span> к бою с чемпионом мира. Увеличить
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По словам Владимира, он уже имеет четкий план на бой. «Я могу обещать сделать то, и то. Но обычные обещания пока ничего не значат. Только факты — вот, что самое важное. Все увидят все 29 апреля. Будем считать, что я написал свой прогноз, но конверт будет вскрыт 29 апреля».

Как отметил украинец, он и Джошуа очень похожи. «У Энтони и у меня есть много общего, — рассказал Владимир. — Мы оба — олимпийские чемпионы, которые стали чемпионами мира в профессионалах. Мы оба сильные и умные, вежливы и почтительны. Мы оба побеждали на профессиональном ринге. Кто лучше? На стороне Джошуа — молодость. На моей — опыт. Возраст — понятие относительное. Это только число. Я никогда не буду сидеть на диване и пить пиво. Больше того, такого не будет никогда. Насколько я буду готов хорошо выполнить свою работу в ринге 29 апреля? Все это узнают».

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко — Джошуа состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

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