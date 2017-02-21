Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28852330/
21 февраля 2017, 16:58 | Бокс | Чемпионат.com

Ломаченко: Жаль, что реванш против Салидо сорвался

Чемпион мира по версии WBO украинец Василий Ломаченко разочарован тем фактом, что его команде не удалось организовать реванш против мексиканца Орландо Салидо.

Чемпион мира по версии WBO украинец Василий <span class=error>Ломаченко</span> разочарован тем фактом что его команде не удалось организовать реванш против мексиканца Орландо <span class=error>Салидо</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Да, я был разочарован, когда бой сорвался, потому что знал, что всё продвигалось хорошо и все были согласны. Салидо давал согласие на бой. Но потом внезапно он уже не хочет драться. Такова жизнь. Я хотел бы боксировать с Салидо, но не всё зависит от меня. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Ломаченко BoxingScene.

Салидо на данный момент единственный боксёр, который сумел победить Ломаченко. Василий в 2014 году уступил в своём втором бою на профессиональном ринге по решению судей.

Следующий бой Ломаченко проведёт 8 апреля против Джейсона Сосы.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Айдар Шарибаев: В середине апреля хотим провести в США титульный бой

Айдар Шарибаев: В середине апреля хотим провести в США титульный бой

Все больше и больше перспективных казахстанских боксеров встают на достаточно тяжелый путь профессиональных бойцов и отправляются ради достижения своей мечты стать сильнейшими в профи за океан. Воспитанник алматинской школы бокса Айдар Шарибаев — не исключение.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»