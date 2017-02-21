Ломаченко: Жаль, что реванш против Салидо сорвался

«Да, я был разочарован, когда бой сорвался, потому что знал, что всё продвигалось хорошо и все были согласны. Салидо давал согласие на бой. Но потом внезапно он уже не хочет драться. Такова жизнь. Я хотел бы боксировать с Салидо, но не всё зависит от меня. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Ломаченко BoxingScene.



Салидо на данный момент единственный боксёр, который сумел победить Ломаченко. Василий в 2014 году уступил в своём втором бою на профессиональном ринге по решению судей.



Следующий бой Ломаченко проведёт 8 апреля против Джейсона Сосы.