Ломаченко: Жаль, что реванш против Салидо сорвался
Чемпион мира по версии WBO украинец Василий Ломаченко разочарован тем фактом, что его команде не удалось организовать реванш против мексиканца Орландо Салидо.
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Видимо, что-то случилось...
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«Да, я был разочарован, когда бой сорвался, потому что знал, что всё продвигалось хорошо и все были согласны. Салидо давал согласие на бой. Но потом внезапно он уже не хочет драться. Такова жизнь. Я хотел бы боксировать с Салидо, но не всё зависит от меня. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Ломаченко BoxingScene.
Салидо на данный момент единственный боксёр, который сумел победить Ломаченко. Василий в 2014 году уступил в своём втором бою на профессиональном ринге по решению судей.
Следующий бой Ломаченко проведёт 8 апреля против Джейсона Сосы.
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