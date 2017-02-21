Айдар Шарибаев: В середине апреля хотим провести в США титульный бой

В настоящее время казахстанский легковес готовится в Майами к предстоящему своему первому поединку в США, который запланирован на 17 марта. За плечами у Айдара Шарибаева уже 4 боя на профи-ринге, в каждом из которых наш земляк одержал победу, три из них — нокаутом, и лишь Хуан Окура сумел 29 октября прошлого года в Алматы продержаться в бою против казахстанца до финального гонга — но лишь для того, чтобы проиграть единогласным решением судей.



Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил связаться с нашим боксером и узнать у него, как проходит подготовка к поединку на американском профессиональном ринге.



— Айдар, тренируетесь сейчас в Майами?

— Да, готовлюсь в Майами к следующему своему профессиональному бою, который состоится 17 марта в Тампе.



— Имя будущего соперника, как я понимаю, пока еще неизвестно?

— Да, все верно. Соперника пока еще выбираем. Хотим получить оппонента с серьезным рейтингом. Не хочется встречаться со слабыми лишь для поддержания своего рейтинга. Хотим сделать наш путь к вершинам короче и боксировать с достаточно сильными бойцами.



Скорее всего, мой соперник будет из Мексики.



— С кем из тренеров занимаетесь в Moro’s Gym? С какими спарринг-партнерами там работаете?

— Из тренеров со мной работает сам Моро (Осмири Фернандес, Sports.kz) и еще один специалист, который готовил сборную Азербайджана к Олимпийским Играм — не знаю фамилии, здесь его называют Лачи (кубинец Лазаро Хименес, Sports.kz). Вот у них двоих сейчас тренируюсь.



Первым моим спарринг-партнером был Люк Кэмпбелл — олимпийский чемпион Лондона. Сейчас он готовится к своему бою, а я спаррингую с другими бойцами — мексиканцами и кубинцами. Если честно, не помню их по именам, но они являются профессиональными боксерами, которые идут без поражений.



— Бой 17 марта будет первым для Вас, проведенным в США. Как чувствуете себя в этой стране? Уже акклиматизировались?

— Да, в США этот бой станет для меня первым. Дебютный свой поединок в профессионалах я проводил в Доминиканской Республике, теперь вот буду биться в Майами.



Готовлюсь к бою. Чувствую себя хорошо, уже адаптировался. Спаррингую здесь с лучшими, тренируюсь вместе с Гильермо Ригондо — двукратным олимпийским чемпионом, чемпионом Мира среди профессионалов. Приобретаю рядом с ним очень много опыта. Для меня это большой профессиональный рост.



— В прошлом году Вы провели три боя. Сколько раз планируете выйти в ринг в 2017-м?

— Конечно, хотелось бы провести боев побольше, но, в первую очередь, здесь важно не количество, а их качество. Если соперники будут серьезными — то, самое большее, будет 4 боя. Так-то можно и 10, и 15 боев в год проводить, но это уже будет несерьезно. Нужно к каждому сопернику относиться со всей ответственностью, должен быть серьезный подход к делу.



В этом году планирую провести 4−5 боев. Сейчас цель у меня, мечта даже, — попасть на вечер бокса, который пройдет в рамках ЭКСПО 2017 в Астане. До этого хочу поднять свой рекорд, рейтинг, чтобы показать в нашей столице зрелищный бокс на глазах родных болельщиков и специалистов.



— Как думаете, когда Ваши менеджеры смогут вывести вас на титульный бой?

— 17 марта у меня состоится восьмираундовый бой, и в следующем поединке в середине апреля мы хотим провести здесь, в США, уже титульный бой — на латиноамериканский пояс сделать заявку попробуем. Примерно так. Но это все пока еще — не официально. Так, задумки.