Айдар Шарибаев: В середине апреля хотим провести в США титульный бой
Все больше и больше перспективных казахстанских боксеров встают на достаточно тяжелый путь профессиональных бойцов и отправляются ради достижения своей мечты стать сильнейшими в профи за океан. Воспитанник алматинской школы бокса Айдар Шарибаев — не исключение.
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В настоящее время казахстанский легковес готовится в Майами к предстоящему своему первому поединку в США, который запланирован на 17 марта. За плечами у Айдара Шарибаева уже 4 боя на
Корреспондент республиканского
— Айдар, тренируетесь сейчас в Майами?
— Да, готовлюсь в Майами к следующему своему профессиональному бою, который состоится 17 марта в Тампе.
— Имя будущего соперника, как я понимаю, пока еще неизвестно?
— Да, все верно. Соперника пока еще выбираем. Хотим получить оппонента с серьезным рейтингом. Не хочется встречаться со слабыми лишь для поддержания своего рейтинга. Хотим сделать наш путь к вершинам короче и боксировать с достаточно сильными бойцами.
Скорее всего, мой соперник будет из Мексики.
— С кем из тренеров занимаетесь в Moro’s Gym? С какими
— Из тренеров со мной работает сам Моро (Осмири Фернандес, Sports.kz) и еще один специалист, который готовил сборную Азербайджана к Олимпийским Играм — не знаю фамилии, здесь его называют Лачи (кубинец Лазаро Хименес, Sports.kz). Вот у них двоих сейчас тренируюсь.
Первым моим
— Бой 17 марта будет первым для Вас, проведенным в США. Как чувствуете себя в этой стране? Уже акклиматизировались?
— Да, в США этот бой станет для меня первым. Дебютный свой поединок в профессионалах я проводил в Доминиканской Республике, теперь вот буду биться в Майами.
Готовлюсь к бою. Чувствую себя хорошо, уже адаптировался. Спаррингую здесь с лучшими, тренируюсь вместе с Гильермо Ригондо — двукратным олимпийским чемпионом, чемпионом Мира среди профессионалов. Приобретаю рядом с ним очень много опыта. Для меня это большой профессиональный рост.
— В прошлом году Вы провели три боя. Сколько раз планируете выйти в ринг в 2017-м?
— Конечно, хотелось бы провести боев побольше, но, в первую очередь, здесь важно не количество, а их качество. Если соперники будут серьезными — то, самое большее, будет 4 боя.
В этом году планирую провести 4−5 боев. Сейчас цель у меня, мечта даже, — попасть на вечер бокса, который пройдет в рамках ЭКСПО 2017 в Астане. До этого хочу поднять свой рекорд, рейтинг, чтобы показать в нашей столице зрелищный бокс на глазах родных болельщиков и специалистов.
— Как думаете, когда Ваши менеджеры смогут вывести вас на титульный бой?
— 17 марта у меня состоится восьмираундовый бой, и в следующем поединке в середине апреля мы хотим провести здесь, в США, уже титульный бой — на латиноамериканский пояс сделать заявку попробуем. Примерно так. Но это все пока еще — не официально. Так, задумки.
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