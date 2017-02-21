Ringsidereport.com: Головкин открыл дверь новому поколению казахстанских боксеров

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Рад видеть еще одного любителя мирового уровня из Казахстана, перешедшего в профессионалы — Иван Дычко. Двукратный олимпийский бронзовый призер хочет реванша с Энтони Джошуа. Головкин открыл дверь новому поколению казахстанских боксеров в профи, и все они сейчас идут тем же путем!» — пишет Уильям в твиттере.