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21 февраля 2017, 16:18 | Бокс | Sports.kz

Ringsidereport.com: Головкин открыл дверь новому поколению казахстанских боксеров

Журналист Ringsidereport.com Гари Уильям поделился мнением о казахстанских боксерах, сообщает Sports.kz.

Журналист Ringsidereport.com Гари Уильям поделился мнением о казахстанских боксерах сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Рад видеть еще одного любителя мирового уровня из Казахстана, перешедшего в профессионалы — Иван Дычко. Двукратный олимпийский бронзовый призер хочет реванша с Энтони Джошуа. Головкин открыл дверь новому поколению казахстанских боксеров в профи, и все они сейчас идут тем же путем!» — пишет Уильям в твиттере.

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Джейкобс: Головкина отлично раскрутили. Он уничтожал лишь тех, кто был уже на закате карьеры

Джейкобс: Головкина отлично раскрутили. Он уничтожал лишь тех, кто был уже на закате карьеры

Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира в среднем весе американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) высказался с критикой относительно «слабой» оппозиции у его ближайшего соперника — казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в это же категории.
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