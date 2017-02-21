Ringsidereport.com: Головкин открыл дверь новому поколению казахстанских боксеров
Журналист Ringsidereport.com Гари Уильям поделился мнением о казахстанских боксерах, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Рад видеть еще одного любителя мирового уровня из Казахстана, перешедшего в профессионалы — Иван Дычко. Двукратный олимпийский бронзовый призер хочет реванша с Энтони Джошуа. Головкин открыл дверь новому поколению казахстанских боксеров в профи, и все они сейчас идут тем же путем!» — пишет Уильям в твиттере.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter