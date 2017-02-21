Джейкобс: Головкина отлично раскрутили. Он уничтожал лишь тех, кто был уже на закате карьеры

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По его словам, Головкина хорошо раскрутили и дрался он только с боксерами, который уже были на закате карьеры, и не настоящими средневесами. Джейкобс верит, что он станет первым настоящим испытанием для GGG.

«Я буду на 100 процентов уверен в своих способностях. В ходе тренировок моя уверенность только возрастает. У меня всегда были физические данные, чтобы победить его — скорость, сила, доминирование в ринге и интеллект. Говорили, что Головкин провел около 400 боев на любительском уровне, но и у меня было около 200, так что у меня тоже есть опыт. Верить в себя — это уже пол дела.

Они проделали отличную работу по раскрутке Головкина. Против него ставили соперников, которые уже находились на закате своей карьеры, они не были настоящими средневесами, и поэтому создавалось впечатление, что он всех уничтожает. Его позиционируют как лучшего боксера в мире, однако он еще не доказал этого, — цитирует Джейкобса BoxingScene.com.

Напомним, их бой состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

В преддверии очного противостояния Головкин и Джейкобс имеют выдающуюся серию из 35 нокаутов на двоих. В частности, казахстанский боксер выиграл досрочно последние 23 боя, тогда как на счету американца 12 досрочных побед кряду.