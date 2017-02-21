Россиянин Липинец выступит в андеркарде боя Гурсия — Турман
Российский боксёр первого полусреднего веса Сергей Липинец проведёт свой следующий бой 4 марта в США в андеркарде поединка между чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC Дэнни Гарсией и чемпионом WBA Китом Турманом.
Соперником россиянина будет 29-летний американец Кларенс Бут, сообщает BoxingScene.
В своём прошлом бою Липинец нокаутировал австралийца Леонардо Запавинью, завоевав статус обязательного претендента на титул IBF в первом полусреднем весе. На данный момент титулом владеет Дужлиус Индонго.
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