Данияр Елеусинов: Я заберу своих родных с собой в США
Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов рассказал корреспонденту Vesti.kz подробности своего отъезда на тренировочный сбор в США, где он будет готовиться под руководством американских специалистов к своему дебютному бою на
профи-ринге.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Пока ничего точно не известно. Думаю, в начале марта или в конце февраля поеду. Я точно знаю, что буду тренироваться с братом (проф. боксер Даурен Елеусинов — прим. ред.) и с отцом, — отметил Елеусинов.
— Вы будете тренироваться под руководством Дерека Сантоса. Что думаете о нем?
— Перед Олимпиадой я приезжал и готовился под его руководством. Я видел, как он тренирует и относится к ребятам. Очень хороший тренер, приятный как человек. С ним комфортно будет работать.
— Как родные отнеслись к отъезду?
— Нормально, потому что я всех их заберу с собой в США. Они все время будут рядом со мной.
— Вы планируете жить в США?
— Я там планирую тренироваться. Конечно, я буду приезжать в Казахстан после боев, но большую часть времени буду проводить там.
Стоит отметить, что 25-летний Елеусинов в августе 2016 года стал олимпийским чемпионом
В профессионалах Елеусинов будет выступать в полусреднем весе (до 66 килограммов).
Напомним, свой первый бой на
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter