Данияр Елеусинов: Я заберу своих родных с собой в США

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Пока ничего точно не известно. Думаю, в начале марта или в конце февраля поеду. Я точно знаю, что буду тренироваться с братом (проф. боксер Даурен Елеусинов — прим. ред.) и с отцом, — отметил Елеусинов.

— Вы будете тренироваться под руководством Дерека Сантоса. Что думаете о нем?

— Перед Олимпиадой я приезжал и готовился под его руководством. Я видел, как он тренирует и относится к ребятам. Очень хороший тренер, приятный как человек. С ним комфортно будет работать.

— Как родные отнеслись к отъезду?

— Нормально, потому что я всех их заберу с собой в США. Они все время будут рядом со мной.

— Вы планируете жить в США?

— Я там планирую тренироваться. Конечно, я буду приезжать в Казахстан после боев, но большую часть времени буду проводить там.

Стоит отметить, что 25-летний Елеусинов в августе 2016 года стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро в весовой категории до 69 килограммов. Его личным тренером в профессионалах останется отец Марат Елеусинов. Лагерь Елеусинова будет находиться во Флориде, где с ним также будут заниматься американские специалисты.

В профессионалах Елеусинов будет выступать в полусреднем весе (до 66 килограммов).