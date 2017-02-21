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https://sport.mail.ru/news/boxing/28847651/
21 февраля 2017, 12:10 | Бокс | Vesti.kz

Данияр Елеусинов: Я заберу своих родных с собой в США

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов рассказал корреспонденту Vesti.kz подробности своего отъезда на тренировочный сбор в США, где он будет готовиться под руководством американских специалистов к своему дебютному бою на профи-ринге.

Казахстанский боксер будут тренироваться во Флориде готовясь к дебюту на <nobr>профи-ринге.</nobr> Увеличить
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— Пока ничего точно не известно. Думаю, в начале марта или в конце февраля поеду. Я точно знаю, что буду тренироваться с братом (проф. боксер Даурен Елеусинов — прим. ред.) и с отцом, — отметил Елеусинов.

— Вы будете тренироваться под руководством Дерека Сантоса. Что думаете о нем?

— Перед Олимпиадой я приезжал и готовился под его руководством. Я видел, как он тренирует и относится к ребятам. Очень хороший тренер, приятный как человек. С ним комфортно будет работать.

— Как родные отнеслись к отъезду?

— Нормально, потому что я всех их заберу с собой в США. Они все время будут рядом со мной.

— Вы планируете жить в США?

— Я там планирую тренироваться. Конечно, я буду приезжать в Казахстан после боев, но большую часть времени буду проводить там.

Стоит отметить, что 25-летний Елеусинов в августе 2016 года стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро в весовой категории до 69 килограммов. Его личным тренером в профессионалах останется отец Марат Елеусинов. Лагерь Елеусинова будет находиться во Флориде, где с ним также будут заниматься американские специалисты.

В профессионалах Елеусинов будет выступать в полусреднем весе (до 66 килограммов).

Напомним, свой первый бой на профи-ринге Елеусинов проведет в Китае уже мае этого года.

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