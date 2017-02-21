Дэниэл Джейкобс: Головкин еще не доказал, что является лучшим в мире

«Я буду на 100% уверен в своих способностях. Я уверен и сейчас, но в ходе тренировок моя уверенность повышается. У меня всегда были физические способности, чтобы его победить — скорость, сила, доминирование в ринге и интеллект. Говорили, что Головкин провел около 400 боев в любителях, но я провел 200, так что у меня тоже есть опыт. Половина битвы заключается в том, чтобы верить в себя.

Та работа, что они проделали для раскрутки Головкина, была отличной. Они ставили его против соперников, находящихся на завершающих стадиях своих карьер, они не были подлинными средневесами, и создавалось впечатление, что он всех разрушает. Он был поставлен на позицию лучшего в мире, однако еще не доказал этого, — цитирует Джейкобса Boxingscene.com.