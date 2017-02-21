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21 февраля 2017, 11:43 | Бокс | Sports.kz

Дэниэл Джейкобс: Головкин еще не доказал, что является лучшим в мире

Претендент на титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Дэниэл Джейкобс уверен, что станет самым трудным тестом в карьере непобежденного Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.

Претендент на титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс уверен что станет самым трудным тестом в карьере непобежденного Геннадия <span class=error>Головкина</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Я буду на 100% уверен в своих способностях. Я уверен и сейчас, но в ходе тренировок моя уверенность повышается. У меня всегда были физические способности, чтобы его победить — скорость, сила, доминирование в ринге и интеллект. Говорили, что Головкин провел около 400 боев в любителях, но я провел 200, так что у меня тоже есть опыт. Половина битвы заключается в том, чтобы верить в себя.

Та работа, что они проделали для раскрутки Головкина, была отличной. Они ставили его против соперников, находящихся на завершающих стадиях своих карьер, они не были подлинными средневесами, и создавалось впечатление, что он всех разрушает. Он был поставлен на позицию лучшего в мире, однако еще не доказал этого, — цитирует Джейкобса Boxingscene.com.

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