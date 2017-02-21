«История с Амиром Ханом появилась из неоткуда. Это полное враньё. На самом деле Пакьяо просто общался с людьми из ОАЭ, которые предложили ему безумное количество денег. Независимо от того, реально это предложение или нет, Мэнни намерен изучить его, чтобы увидеть, будет ли оно иметь какую-либо юридическую силу. Это всё, что я могу сказать», — цитирует Арума Courier Mail.



Ранее сообщалось, что Пакьяо проведёт свой следующий бой против австралийца Джеффа Хорна в Брисбене, но позже филиппинец написал в «Твиттере», что ищет себе нового соперника, а его поединок состоится в ОАЭ.