Арум: Слухи о бое Пакьяо — Хан — враньё
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал слухи о возможном бое между филиппинцем Мэнни Пакьяо и британцем Амиром Ханом.
«История с Амиром Ханом появилась из неоткуда. Это полное враньё. На самом деле Пакьяо просто общался с людьми из ОАЭ, которые предложили ему безумное количество денег. Независимо от того, реально это предложение или нет, Мэнни намерен изучить его, чтобы увидеть, будет ли оно иметь
Ранее сообщалось, что Пакьяо проведёт свой следующий бой против австралийца Джеффа Хорна в Брисбене, но позже филиппинец написал в «Твиттере», что ищет себе нового соперника, а его поединок состоится в ОАЭ.
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