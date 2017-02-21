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https://sport.mail.ru/news/boxing/28846299/
21 февраля 2017, 10:37 | Бокс | Чемпионат.com

Гвоздик встретится с Ю. Гонсалесом 8 апреля

29-летний украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (12−0, 10 КО) проведёт свой следующий поединок против кубинца Юниески Гонсалеса (18−2, 14 КО).

29-летний украинский <span class=error>полутяжеловес</span> Александр Гвоздик (12−0 10 КО) проведёт свой следующий поединок против кубинца <span class=error>Юниески</span> Гонсалеса (18−2 14 КО). Увеличить
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Бой пройдёт 8 апреля в Оксон-Хилле (США) в андеркарде поединка между чемпионом WBO во втором полулёгком весе Василием Ломаченко и Джейсоном Сосой.

«С тренером Педро Диасом я многое изменил в своём стиле. Посмотрите два моих последних боя и увидите, как сильно я бью и как быстро. Я готов к поединкам с лучшими в моём весе», — цитирует Гонсалеса BoxingScene.

Поединок будет показан в прямом эфире на телеканале HBO.

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