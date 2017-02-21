Гвоздик встретится с Ю. Гонсалесом 8 апреля

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Бой пройдёт 8 апреля в Оксон-Хилле (США) в андеркарде поединка между чемпионом WBO во втором полулёгком весе Василием Ломаченко и Джейсоном Сосой.



«С тренером Педро Диасом я многое изменил в своём стиле. Посмотрите два моих последних боя и увидите, как сильно я бью и как быстро. Я готов к поединкам с лучшими в моём весе», — цитирует Гонсалеса BoxingScene.



Поединок будет показан в прямом эфире на телеканале HBO.