Гвоздик встретится с Ю. Гонсалесом 8 апреля
29-летний украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (12−0, 10 КО) проведёт свой следующий поединок против кубинца Юниески Гонсалеса (18−2, 14 КО).
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Бой пройдёт 8 апреля в
«С тренером Педро Диасом я многое изменил в своём стиле. Посмотрите два моих последних боя и увидите, как сильно я бью и как быстро. Я готов к поединкам с лучшими в моём весе», — цитирует Гонсалеса BoxingScene.
Поединок будет показан в прямом эфире на телеканале HBO.
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