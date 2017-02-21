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https://sport.mail.ru/news/boxing/28846288/
21 февраля 2017, 10:26 | Бокс | Sports.kz

Елеусинов и Дычко будут тренироваться во Флориде

Как рассказал Sports.kz глава промоутерской компании MJA Майк Алтамура, ставшие не так давно его клиентами казахстанские боксеры Данияр Елеусинов и Иван Дычко начнут скоро тренировки во Флориде.

Как рассказал Sports.kz глава промоутерской компании MJA <span class=error>Майк</span> Алтамура ставшие не так давно его клиентами казахстанские боксеры <span class=error>Данияр</span> <span class=error>Елеусинов</span> и Иван <span class=error>Дычко</span> начнут скоро тренировки во Флориде. Увеличить
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На этой неделе начнется оформление американских виз для наших земляков. Оба будут тренироваться во Флориде у Дерика Сантоса.

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