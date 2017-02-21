Елеусинов и Дычко будут тренироваться во Флориде
Как рассказал Sports.kz глава промоутерской компании MJA Майк Алтамура, ставшие не так давно его клиентами казахстанские боксеры Данияр Елеусинов и Иван Дычко начнут скоро тренировки во Флориде.
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На этой неделе начнется оформление американских виз для наших земляков. Оба будут тренироваться во Флориде у Дерика Сантоса.
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