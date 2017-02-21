Промоутер «Канело» спрогнозировал более миллиона PPV-продаж на бой с Чавесом-младшим
Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя сделал прогноз относительно платных трансляций (PPV) на предстоящий бой между двумя мексиканцами Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 KO) и Хулио Сезаром
Чавесом-младшим (50−2−1, 32 KO).
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Их поединок состоится 6 мая в
По мнению Де Ла Хойи, этот бой соберет более миллиона PPV. «Ожидаем на 30 процентов больше, чем показал бой “Канело” с Мигелем Котто (900 тысяч PPV)», — заявил промоутер в интервью ESPN Deportes.
Промоутер «Канело» также отчитался о большом спросе на билеты на бой с
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