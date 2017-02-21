Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28845891/
21 февраля 2017, 10:18 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер «Канело» спрогнозировал более миллиона PPV-продаж на бой с Чавесом-младшим

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя сделал прогноз относительно платных трансляций (PPV) на предстоящий бой между двумя мексиканцами Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 KO) и Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 KO).

Де Ла Хойя также отчитался о большом спросе на билеты. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Их поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта.

По мнению Де Ла Хойи, этот бой соберет более миллиона PPV. «Ожидаем на 30 процентов больше, чем показал бой “Канело” с Мигелем Котто (900 тысяч PPV)», — заявил промоутер в интервью ESPN Deportes.

Промоутер «Канело» также отчитался о большом спросе на билеты на бой с Чавесом-младшим. По его словам, по предпродажам было реализовано около 4500 билетов, что более чем в два раза превосходит результат мартовского поединка с Амиром Ханом (1800 билетов).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Промоутер "Канело" спрогнозировал более миллиона PPV-продаж на бой с Чавесом-младшим

Казахстанец Денис Кузин завоевал "серебро" на Азиаде-2017

Названо недооцененное преимущество Головкина перед соперниками