Промоутер «Канело» спрогнозировал более миллиона PPV-продаж на бой с Чавесом-младшим

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Их поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта.

По мнению Де Ла Хойи, этот бой соберет более миллиона PPV. «Ожидаем на 30 процентов больше, чем показал бой “Канело” с Мигелем Котто (900 тысяч PPV)», — заявил промоутер в интервью ESPN Deportes.