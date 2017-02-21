«У обоих этих боксеров устрашающая сила, но только один из них доказал, что он монстр. Я выбираю GGG, хотя буду болеть за Джейкобса», — написал Мора в твиттере.



Ранее Мора сделал более конкретный прогноз на этот бой: по его мнению, поединок получится взрывным и интересным, и Джейкобс благодаря своим размерам продержится три-четыре раунда против Головкина.



Напомним, Джейкобс дважды встречался на ринге с Морой — в августе 2015-го и в сентябре 2016 года. Дэниэл победил в обоих случаях, отправив своего соперника в нокаут во втором и в седьмом раундах, соответственно.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.