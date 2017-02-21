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https://sport.mail.ru/news/boxing/28845475/
21 февраля 2017, 9:28 | Бокс | Sports.kz

Серхио Мора: Только один из пары Головкин — Джейкобс доказал, что он монстр

Бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии WBC Серхио Мора прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии WBC <span class=error>Серхио</span> Мора прокомментировал предстоящий бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«У обоих этих боксеров устрашающая сила, но только один из них доказал, что он монстр. Я выбираю GGG, хотя буду болеть за Джейкобса», — написал Мора в твиттере.

Ранее Мора сделал более конкретный прогноз на этот бой: по его мнению, поединок получится взрывным и интересным, и Джейкобс благодаря своим размерам продержится три-четыре раунда против Головкина.

Напомним, Джейкобс дважды встречался на ринге с Морой — в августе 2015-го и в сентябре 2016 года. Дэниэл победил в обоих случаях, отправив своего соперника в нокаут во втором и в седьмом раундах, соответственно.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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