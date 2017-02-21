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https://sport.mail.ru/news/boxing/28844724/
21 февраля 2017, 8:55 | Бокс | Vesti.kz

Названо недооцененное преимущество Головкина перед соперниками

Портал FightNights.com назвал одно из преимуществ чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), которые многие недооценивают.

Казахстанский боксер является лучшим нокаутером в истории среднего веса. Увеличить
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«У Мэйвезера, Пакьяо, Головкина и некоторых других боксеров есть преимущество, которое зачастую недооценивают. Они дерутся в своем естественном весе», — говорится в твиттере издания.

Напомним, чемпиону IBF в полусреднем весе британцу Келлу Бруку пришлось подняться на две категории ради боя с Головкиным в сентябре 2016 года. Казахстанец досрочно победил в пятом раунде после того, как секунданты британца выбросили на ринг полотенце. Для Брука это поражение стало первым в карьере.

На 18 марта в Нью-Йорке у Головкина намечена защита титулов. Его соперником будет «регулярный» чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО). При этом на взвешивании за 30 дней до боя GGG оказался почти на пять килограммов легче своего оппонента.

Ожидается, что в сентябре казахстанец встретится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), которому принадлежит пояс чемпиона WBO в первом среднем весе. При этом его бой 6 мая против Хулио Сезара Чавеса-младшего пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта.

Добавим, что Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса. На его счету серия из 23 досрочных побед. Также казахстанец не разу не бывал на канвасе ринга ни за профессиональную, ни за любительскую карьеры.

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