Названо недооцененное преимущество Головкина перед соперниками
Портал FightNights.com назвал одно из преимуществ чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), которые многие недооценивают.
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«У Мэйвезера, Пакьяо, Головкина и некоторых других боксеров есть преимущество, которое зачастую недооценивают. Они дерутся в своем естественном весе», — говорится в твиттере издания.
Напомним, чемпиону IBF в полусреднем весе британцу Келлу Бруку пришлось подняться на две категории ради боя с Головкиным в сентябре 2016 года. Казахстанец досрочно победил в пятом раунде после того, как секунданты британца выбросили на ринг полотенце. Для Брука это поражение стало первым в карьере.
На 18 марта в
Ожидается, что в сентябре казахстанец встретится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), которому принадлежит пояс чемпиона WBO в первом среднем весе. При этом его бой 6 мая против Хулио Сезара
Добавим, что Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса. На его счету серия из 23 досрочных побед. Также казахстанец не разу не бывал на канвасе ринга ни за профессиональную, ни за любительскую карьеры.
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