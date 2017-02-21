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https://sport.mail.ru/news/boxing/28844458/
21 февраля 2017, 8:38 | Бокс | Vesti.kz

Легенда мексиканского бокса назвал фаворита в бою Головкин — Альварес

Легенда мексиканского бокса, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканский боксер Эрик Моралес назвал своего фаворита в поединке между его соотечественником Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).

Их поединок ожидается в сентябре этого года. Увеличить
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«Результат такого боя трудно предсказать. У обоих большой потенциал, это практически равный поединок. После первого раунда будет ясно, как их можно оценить.

Я думаю, у Головкина больше плюсов. Он более опытен, лучше развит в техническом плане, и в то же время он сильнее. Он действует не однообразно и более полноценный боец. Но у Альвареса, судя по его последним боям, есть большие шансы на победу, — заявил Моралес в интервью Fighthub.com.

Ранее Моралес призвал «Канело» провести бой с Головкиным в 2017 году. По его словам, этот поединок станет огромным событием в карьере мексиканца.

Сам Альварес заявил, что готов драться с Головкиным когда угодно. Однако 6 мая ему предстоит провести бой со своим соотечественником Хулио сезаром Чавесом-младшим. У казахстанского боксера на 18 марта намечен поединок с американцем Дэниэлом Джейкобсом. Ожидается, что Головкин и «Канело» встретятся в сентябре.

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Сауль Альварес: Я готов драться с Головкиным когда угодно

Сауль Альварес: Я готов драться с Головкиным когда угодно

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) в очередной раз заявил, что он по-прежнему заинтересован в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
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