Легенда мексиканского бокса назвал фаворита в бою Головкин — Альварес
Легенда мексиканского бокса, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканский боксер Эрик Моралес назвал своего фаворита в поединке между его соотечественником Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).
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«Результат такого боя трудно предсказать. У обоих большой потенциал, это практически равный поединок. После первого раунда будет ясно, как их можно оценить.
Я думаю, у Головкина больше плюсов. Он более опытен, лучше развит в техническом плане, и в то же время он сильнее. Он действует не однообразно и более полноценный боец. Но у Альвареса, судя по его последним боям, есть большие шансы на победу, — заявил Моралес в интервью Fighthub.com.
Ранее Моралес призвал «Канело» провести бой с Головкиным в 2017 году. По его словам, этот поединок станет огромным событием в карьере мексиканца.
Сам Альварес заявил, что готов драться с Головкиным когда угодно. Однако 6 мая ему предстоит провести бой со своим соотечественником Хулио сезаром
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