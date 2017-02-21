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https://sport.mail.ru/news/boxing/28844454/
21 февраля 2017, 8:16 | Бокс | ТАСС

Роуч считает, что бой между Макгрегором и Мэйуэзером состоится

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Известный тренер Фредди Роуч считает, что боксерский поединок между обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландский бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим состоится. Об этом Роуч сказал в интервью ММАfighting.

По словам известного тренера Мэйуэзер говорил ему что хочет заработать много денег на этом поединке. Увеличить
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Роуч также отметил, что Мэйуэзер говорил ему, что «желает провести подобный поединок и заработать много денег». «Все указывает на то, что этот бой состоится, хотя в какой-то момент я полагал, что этого не случится. Я думаю, что Конор сможет полностью воспользоваться своими ударными навыками с таким боксером, как Мэйуэзер», — сказал Роуч.

Ранее Макгрегор получил разрешение на проведение боя на территории штата Калифорния, однако он хочет провести поединок с американским боксером в Лас-Вегасе (штат Невада). Для этого он должен получить разрешение от Атлетической комиссии Невады, которая рассмотрит запрос на проведение боя 22 марта. Ранее Мэйуэзер проинформировал, что предложил ирландцу $15 млн за бой без учета процента от дохода за продажи платных трансляций, но тот остался недоволен суммой и отказался. Макгрегор потребовал $100 млн.

Глава UFC Дана Уайт сначала предложил Макгрегору и Мэйуэзеру по $25 млн за бой, а, получив отказ, выступил против проведения поединка. По его словам, бой не состоится до того момента, пока Макгрегор не отработает контракт с UFC на четыре боя.

На счету 28-летнего ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.

39-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн. В сентябре 2015 года американец завершил карьеру, но сейчас готов ее возобновить ради поединка с Макгрегором.
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