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https://sport.mail.ru/news/boxing/28843959/
21 февраля 2017, 8:17 | Бокс | Vesti.kz

Сауль Альварес: Я готов драться с Головкиным когда угодно

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) в очередной раз заявил, что он по-прежнему заинтересован в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Мексиканцу 6 мая предстоит бой с соотечественником Хулио Сезаром <nobr>Чавесом-младшим.</nobr> Увеличить
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«Я готов драться с Головкиным когда угодно!», — цитирует «Канело» твиттер мексиканского издания Universo Deportivo.

Об этом мексиканец заявил во время пресс-конференции в Мехико, посвященной предстоящему бою с его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 KO). Их поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе и пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта.

Ранее «Канело» отметил, что намерен встретиться с Головкиным после боя этого боя. Сам казахстанец вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке, где ему предстоит провести защиту титулов против американца Дэниэла Джейкобса.

Ожидается, что бой между «Канело» и Головкиным состоится в сентябре, однако стороны пока не могут согласовать финансовые условия. По словам мексиканца, вина в этом лежит на казахстанской стороне.
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