Сауль Альварес: Я готов драться с Головкиным когда угодно
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) в очередной раз заявил, что он
по-прежнему заинтересован в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
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«Я готов драться с Головкиным когда угодно!», — цитирует «Канело» твиттер мексиканского издания Universo Deportivo.
Об этом мексиканец заявил во время
Ранее «Канело» отметил, что намерен встретиться с Головкиным после боя этого боя. Сам казахстанец вернется на ринг 18 марта в
Ожидается, что бой между «Канело» и Головкиным состоится в сентябре, однако стороны пока не могут согласовать финансовые условия. По словам мексиканца, вина в этом лежит на казахстанской стороне.
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