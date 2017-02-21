Сауль Альварес: Я готов драться с Головкиным когда угодно

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«Я готов драться с Головкиным когда угодно!», — цитирует «Канело» твиттер мексиканского издания Universo Deportivo.

Об этом мексиканец заявил во время пресс-конференции в Мехико, посвященной предстоящему бою с его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 KO). Их поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе и пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта.

Ранее «Канело» отметил, что намерен встретиться с Головкиным после боя этого боя. Сам казахстанец вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке, где ему предстоит провести защиту титулов против американца Дэниэла Джейкобса.

Ожидается, что бой между «Канело» и Головкиным состоится в сентябре, однако стороны пока не могут согласовать финансовые условия. По словам мексиканца, вина в этом лежит на казахстанской стороне.