Российский боксер Липинец проведет 4 марта бой против американца Бута
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский боксер первого полусреднего веса Сергей Липинец следующий поединок проведет 4 марта против американца Кларенса Бута. Об этом сообщает портал boxingscene со ссылкой на менеджера россиянина Алика Вайсфельда.
«Он (Липинец) следующий поединок проведет 4 марта в андеркарте поединка между Китом Турманом и Дэнни Гарсией. Он будет драться с Кларенсом Бутом», — сказал Вайсфельд.
В своем предыдущем бою 11 декабря Липинец победил австралийца Леонардо Саппавиньи нокаутом в 8-м раунде.
В послужном списке 27-летнего Липинца, являющегося также чемпионом России по кикбоксингу, на профессиональном боксерском ринге 11 побед (9 — нокаутом) и ни одного поражения. Шесть последних поединков он провел в США, также выступив в этой стране в 2014 году. В его активе два региональных пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
29-летний Бут провел 16 поединков в карьере, в которых одержал 14 побед (7 — нокаутом) и потерпел два поражения.
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