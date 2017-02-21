Российский боксер Липинец проведет 4 марта бой против американца Бута

«Он (Липинец) следующий поединок проведет 4 марта в андеркарте поединка между Китом Турманом и Дэнни Гарсией. Он будет драться с Кларенсом Бутом», — сказал Вайсфельд.

В своем предыдущем бою 11 декабря Липинец победил австралийца Леонардо Саппавиньи нокаутом в 8-м раунде.

В послужном списке 27-летнего Липинца, являющегося также чемпионом России по кикбоксингу, на профессиональном боксерском ринге 11 побед (9 — нокаутом) и ни одного поражения. Шесть последних поединков он провел в США, также выступив в этой стране в 2014 году. В его активе два региональных пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

29-летний Бут провел 16 поединков в карьере, в которых одержал 14 побед (7 — нокаутом) и потерпел два поражения.