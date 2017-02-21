Сауль Альварес: Я готов драться с Головкиным когда угодно
Мексиканскому боксеру Саулю Альваресу «Канело» (48−1−1, 34 КО) задали вопрос о Геннадии Головкине (36−0, 33 КО) на
пресс-конференции, посвященной предстоящему бою с Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО), сообщает Sports.kz.
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— Я готов драться с Головкиным когда угодно! — цитирует Канело твиттер мексиканского издания Universo Deportivo.
Бой Канело — Чавес состоится 6 мая в
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