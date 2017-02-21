Сауль Альварес: Я готов драться с Головкиным когда угодно

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— Я готов драться с Головкиным когда угодно! — цитирует Канело твиттер мексиканского издания Universo Deportivo.



Бой Канело — Чавес состоится 6 мая в Лас-Вегасе. Головкин же проведет свой ближайший бой 18 марта в Нью-Йорке против американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО). Если и Канело, и Головкин победят, то могут встретиться между собой в сентябре — об этом у их промоутеров, Оскара де ла Хойи и Тома Лёффлера, есть устная договоренность.