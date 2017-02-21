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https://sport.mail.ru/news/boxing/28842872/
21 февраля 2017, 0:01 | Бокс | Sports.kz

Сауль Альварес: Я готов драться с Головкиным когда угодно

Мексиканскому боксеру Саулю Альваресу «Канело» (48−1−1, 34 КО) задали вопрос о Геннадии Головкине (36−0, 33 КО) на пресс-конференции, посвященной предстоящему бою с Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО), сообщает Sports.kz.

Мексиканскому боксеру <span class=error>Саулю</span> Альваресу <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) задали вопрос о Геннадии <span class=error>Головкине</span> (36−0 33 КО) на <nobr>пресс-конференции</nobr> посвященной предстоящему бою с Хулио <span class=error>Сесаром</span> <nobr>Чавесом-младшим</nobr> (50−2−1 32 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Я готов драться с Головкиным когда угодно! — цитирует Канело твиттер мексиканского издания Universo Deportivo.

Бой Канело — Чавес состоится 6 мая в Лас-Вегасе. Головкин же проведет свой ближайший бой 18 марта в Нью-Йорке против американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО). Если и Канело, и Головкин победят, то могут встретиться между собой в сентябре — об этом у их промоутеров, Оскара де ла Хойи и Тома Лёффлера, есть устная договоренность.

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