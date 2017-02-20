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https://sport.mail.ru/news/boxing/28842806/
20 февраля 2017, 23:59 | Бокс | Sports.kz

СМИ рассказали о недооцененном преимуществе Головкина

Сайт FightNights.com прокомментировал процедуру взвешивания казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) за месяц до боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Сайт FightNights.com прокомментировал процедуру взвешивания казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) за месяц до боя с американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Напомним, Головкин показал вес 165,1 фунта, в то время как Джейкобс весил 174,8.

«У Мэйвезера, Пакьяо, Головкина и некоторых других боксеров есть преимущество, которое зачастую недооценивают. Они дерутся в своем естественном весе», — пишет твиттер Fight Nights.

Ранее сайт Boxingnews24.com предположил, что тот факт, что Джейкобс окажется тяжелее Головкина в день боя отнюдь не гарантирует американскому боксеру победу.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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