СМИ рассказали о недооцененном преимуществе Головкина
Сайт FightNights.com прокомментировал процедуру взвешивания казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) за месяц до боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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Напомним, Головкин показал вес 165,1 фунта, в то время как Джейкобс весил 174,8.
«У Мэйвезера, Пакьяо, Головкина и некоторых других боксеров есть преимущество, которое зачастую недооценивают. Они дерутся в своем естественном весе», — пишет твиттер Fight Nights.
Ранее сайт Boxingnews24.com предположил, что тот факт, что Джейкобс окажется тяжелее Головкина в день боя отнюдь не гарантирует американскому боксеру победу.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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