СМИ рассказали о недооцененном преимуществе Головкина

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Напомним, Головкин показал вес 165,1 фунта, в то время как Джейкобс весил 174,8.



«У Мэйвезера, Пакьяо, Головкина и некоторых других боксеров есть преимущество, которое зачастую недооценивают. Они дерутся в своем естественном весе», — пишет твиттер Fight Nights.



Ранее сайт Boxingnews24.com предположил, что тот факт, что Джейкобс окажется тяжелее Головкина в день боя отнюдь не гарантирует американскому боксеру победу.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.