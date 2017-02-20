Вл. Кличко: Фьюри играл со мной в психологические игры и уничтожил себя
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко заявил, что психологические игры с ним плохо сказались на Тайсоне Фьюри.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Здорово, что перед этим боем не происходит никаких оскорблений — словесных, физических или ещё
Такое можно использовать, но на моей шкуре это не сработает — она слишком толстая. В конечном итоге люди залезают под кожу сами себе. Так было с Хэем и, к сожалению, Фьюри. Я не смог сразиться с ним вновь, он просто уничтожен. Он выиграл бой, но что до психики…
Вот почему я таким не занимаюсь. Люди пытаются забраться мне под кожу, играют в игры и обманывают сами себя. Просто посмотрите на Фьюри», — цитирует Кличко Boxing Scene.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter