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20 февраля 2017, 23:15 | Бокс | Чемпионат.com

Вл. Кличко: Фьюри играл со мной в психологические игры и уничтожил себя

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко заявил, что психологические игры с ним плохо сказались на Тайсоне Фьюри.

Бывший чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе Владимир <span class=error>Кличко</span> заявил что психологические игры с ним плохо сказались на <span class=error>Тайсоне</span> <span class=error>Фьюри</span>. Увеличить
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«Здорово, что перед этим боем не происходит никаких оскорблений — словесных, физических или ещё каких-то. Я уже много их слышал от Дэвида Хэя и Тайсона Фьюри. Недавно Энтони сказал, что всё дело в психологических играх. Но я не играю в игры — я серьёзен в том, что делаю.

Такое можно использовать, но на моей шкуре это не сработает — она слишком толстая. В конечном итоге люди залезают под кожу сами себе. Так было с Хэем и, к сожалению, Фьюри. Я не смог сразиться с ним вновь, он просто уничтожен. Он выиграл бой, но что до психики…

Вот почему я таким не занимаюсь. Люди пытаются забраться мне под кожу, играют в игры и обманывают сами себя. Просто посмотрите на Фьюри», — цитирует Кличко Boxing Scene.

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