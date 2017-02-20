Африканский нокаутер ставит на Головкина в бою с Джейкобсом
Ганский боксер Сена Агбеко (15−1, 15 КО) оценил шансы Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) в предстоящем бою с Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Tru School Sports.
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— Джейкобс очень мощный боксер, у него отличный процент нокаутов. Многие в него не верят, но у него есть шансы. Он может, как сам говорил, шокировать мир. Правда, я удивлюсь, если ему удастся нокаутировать Головкина — у GGG крепкий подбородок. Но если говорить о победителе, то я совершенно точно ставлю на GGG. Он сильнее и опаснее Джейкобса, — сказал Агбеко.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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