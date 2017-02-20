Залилов проведет два боя за одну неделю
Перспективный казахстанский боксер Ержан Залилов (5−0−1, 2КО) проведет сразу два боя на профессиональном ринге в течение одной недели, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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Так, 11 марта в испанском Бильбао казахстанец столкнется с 29-летним никарагуанцем Генри Мальдонадо (20−5, 14КО). Восьмираундовый поединок пройдет в рамках второго легчайшего веса (до 122 фунта — 55,3 кг).
Спустя шесть дней, 17 марта в Москве (Россия) кокшетауский спортсмен проведет шестираундовый бой с местным боксером Хумоюном Рустамовым (0−1).
Напомним, что 24-летний Залилов в своем крайнем поединке, который состоялся 17 декабря прошлого года в Испании, в седьмом раунде остановил доминиканца Алекса Мору.
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