Залилов проведет два боя за одну неделю

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Так, 11 марта в испанском Бильбао казахстанец столкнется с 29-летним никарагуанцем Генри Мальдонадо (20−5, 14КО). Восьмираундовый поединок пройдет в рамках второго легчайшего веса (до 122 фунта — 55,3 кг).



Спустя шесть дней, 17 марта в Москве (Россия) кокшетауский спортсмен проведет шестираундовый бой с местным боксером Хумоюном Рустамовым (0−1).



Напомним, что 24-летний Залилов в своем крайнем поединке, который состоялся 17 декабря прошлого года в Испании, в седьмом раунде остановил доминиканца Алекса Мору.