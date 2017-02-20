Доусон: Стивенсон должен был драться с Ковалёвым, но этого никогда не будет
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе американец Чед Доусон раскритиковал чемпиона WBC Адониса Стивенсона за отказ от боёв с сильными соперниками.
«Стивенсон не настоящий чемпион мира. Он бил только бойцов второго сорта, с тех пор как получил титул. Когда этот пояс был у меня, я встречался со всеми
WBC должна была заставить его драться с обязательными претендентами. Стивенсон должен был встретиться с Ковалёвым, но мы знаем, что этого никогда не будет. То же самое будет с Уордом», — приводит слова Доусона Boxing Scene.
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