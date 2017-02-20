Иван Дычко: В профессионалах хочу взять реванш у Джошуа, если он победит Кличко

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Дычко проиграл будущему чемпиону — британцу Энтони Джошуа (18−0, 18 KO), который сейчас владеет поясом IBF в супертяжелом весе. Казахстанец заявил, что хочет встретиться с Джошуа в профессионалах и взять реванш.

«Энтони Джошуа — один из тех, кто мотивирует меня. Не он сам, конечно, а мысль о реванше с ним. Я считаю, что победил его в Лондоне. Если он победит Владимира Кличко и сохранит свой титул, наш будущий поединок будет весьма вероятен», — заявил Дычко.

Казахстанец также рассказал, почему перешел в профессионалы и какие цели ставит перед собой.

«Я долго думал о переходе в профессиональный бокс и рад подписать контракт с Майком Алтамурой, с которой у нас совпадают цели, и мы вместе реализуем их. Моя задача — стать абсолютным чемпионом мира и как можно дольше удержать это звание», — сказал Дычко.

Дебютный бой Дычко в профессионалах состоится в мае в Пекине — столице Китая. На любительском ринге он дважды выигрывал бронзовые медали Олимпиады (2012, 2016).