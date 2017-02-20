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https://sport.mail.ru/news/boxing/28835780/
20 февраля 2017, 13:46 | Бокс | Чемпионат.com

Владимир Кличко делает ставку на свой опыт в поединке с Джошуа

Бывший чемпион мира украинец Владимир Кличко делает ставку на свой опыт в предстоящем бою с обладателем пояса IBF Энтони Джошуа. Встреча этих боксёров запланирована на 29 апреля в Лондоне.

Бывший чемпион мира украинец Владимир <span class=error>Кличко</span> делает ставку на свой опыт в предстоящем бою с обладателем пояса IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span>. Увеличить
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«Вы можете быть настоящим профессионалом, быть атлетичным и сильным, но единственное, чего вы не сможете, это проглотить пилюлю, которая бы сделала вас опытным. На недавней пресс-конференции в Нью-Йорке я услышал от Энтони, что в предстоящем бою всё будет зависеть от “игр разума”. Но я не играю в игры. Я серьёзно отношусь к тому, чем занимаюсь», — приводит слова Кличко BoxingScene.
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