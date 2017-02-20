Владимир Кличко делает ставку на свой опыт в поединке с Джошуа
Бывший чемпион мира украинец Владимир Кличко делает ставку на свой опыт в предстоящем бою с обладателем пояса IBF Энтони Джошуа. Встреча этих боксёров запланирована на 29 апреля в Лондоне.
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«Вы можете быть настоящим профессионалом, быть атлетичным и сильным, но единственное, чего вы не сможете, это проглотить пилюлю, которая бы сделала вас опытным. На недавней
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