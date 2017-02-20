Владимир Кличко делает ставку на свой опыт в поединке с Джошуа

«Вы можете быть настоящим профессионалом, быть атлетичным и сильным, но единственное, чего вы не сможете, это проглотить пилюлю, которая бы сделала вас опытным. На недавней пресс-конференции в Нью-Йорке я услышал от Энтони, что в предстоящем бою всё будет зависеть от “игр разума”. Но я не играю в игры. Я серьёзно отношусь к тому, чем занимаюсь», — приводит слова Кличко BoxingScene.