Бронер: Девять раундов я боксировал против Гранадоса со сломанной рукой

«После того как я нанёс первый точный хук левой, я снова сломал руку. И мне пришлось провести ещё девять тяжёлых раундов с очень жёстким соперником. И вы знаете, я просто хочу похвалить себя за то, что сделал это. Гранадос — боец мирового класса. Я знал, что он выйдет на ринг биться. И я сделал то, что должен был сделать, чтобы одержать победу», — приводит слова Бронера BoxingScene.