«Канат Ислам — это мини-Головкин». Реакция болельщиков на победу Ислама над Ассисом
Иностранные фанаты бокса отреагировали в твиттере на впечатляющее выступление казахстанского боксера Каната Ислама (23−0, 19 КО), который нокаутировал бразильца Робсона Ассиса (16−4, 9 КО) уже в первом раунде, сообщает Sports.kz.
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«Канат Ислам — очень интересный проспект. Хороший панчер с сердцем. 23−0»
«Ислам может стать боксером с большим именем»
«Ему нужно драться с Джастином Делоачем — это был бы хороший бой. Два действительно хороших и очень голодных панчера в первом среднем весе»
«Черт возьми, да этот парень просто зверь!»
«Ислам — настоящий боец. Талант мирового уровня»
«Тем вечером Канат Ислам, если говорить коротко, показал, что настроен очень серьезно»
«Аналитики, что вы можете мне рассказать об этом парне? Я действительно впечатлен»
«Канат Ислам — это мини-GGG»
«Даже будучи окровавленным он сумел нокаутировать Ассиса!»
«Если Ислам встретится на ринге с Котто, этот бой будет настоящим фейерверком»
После победы Ислам сказал, что хотел бы провести бой против Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО) или Мигеля Котто (40−5, 33 КО).
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