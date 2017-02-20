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https://sport.mail.ru/news/boxing/28833334/
20 февраля 2017, 14:42 | Бокс | Sports.kz

«Канат Ислам — это мини-Головкин». Реакция болельщиков на победу Ислама над Ассисом

Иностранные фанаты бокса отреагировали в твиттере на впечатляющее выступление казахстанского боксера Каната Ислама (23−0, 19 КО), который нокаутировал бразильца Робсона Ассиса (16−4, 9 КО) уже в первом раунде, сообщает Sports.kz.

Иностранные фанаты бокса отреагировали в <span class=error>твиттере</span> на впечатляющее выступление казахстанского боксера Каната Ислама (23−0 19 КО) который нокаутировал бразильца <span class=error>Робсона</span> <span class=error>Ассиса</span> (16−4 9 КО) уже в первом раунде сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Канат Ислам — очень интересный проспект. Хороший панчер с сердцем. 23−0»

«Ислам может стать боксером с большим именем»

«Ему нужно драться с Джастином Делоачем — это был бы хороший бой. Два действительно хороших и очень голодных панчера в первом среднем весе»

«Черт возьми, да этот парень просто зверь!»

«Ислам — настоящий боец. Талант мирового уровня»

«Тем вечером Канат Ислам, если говорить коротко, показал, что настроен очень серьезно»

«Аналитики, что вы можете мне рассказать об этом парне? Я действительно впечатлен»

«Канат Ислам — это мини-GGG»

«Даже будучи окровавленным он сумел нокаутировать Ассиса!»

«Если Ислам встретится на ринге с Котто, этот бой будет настоящим фейерверком»

После победы Ислам сказал, что хотел бы провести бой против Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО) или Мигеля Котто (40−5, 33 КО).

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