«Канат Ислам — очень интересный проспект. Хороший панчер с сердцем. 23−0»



«Ислам может стать боксером с большим именем»



«Ему нужно драться с Джастином Делоачем — это был бы хороший бой. Два действительно хороших и очень голодных панчера в первом среднем весе»



«Черт возьми, да этот парень просто зверь!»



«Ислам — настоящий боец. Талант мирового уровня»



«Тем вечером Канат Ислам, если говорить коротко, показал, что настроен очень серьезно»



«Аналитики, что вы можете мне рассказать об этом парне? Я действительно впечатлен»



«Канат Ислам — это мини-GGG»



«Даже будучи окровавленным он сумел нокаутировать Ассиса!»



«Если Ислам встретится на ринге с Котто, этот бой будет настоящим фейерверком»



После победы Ислам сказал, что хотел бы провести бой против Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО) или Мигеля Котто (40−5, 33 КО).