Экс-чемпион WBC считает, что у Джейкобса будет шанс на победу в бою с Головкиным
Американский боксер второго среднего веса Энтони Диррелл (30−1−1, 24 КО) в интервью EsNews прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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— Думаю, это будет отличный бой. У Джейкобса много нокаутов, у него будет шанс на победу. Головкин не может позволить ему бить себя, как обычно позволяет, иначе у него будут проблемы, — сказал Диррелл.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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