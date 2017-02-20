Экс-чемпион WBC считает, что у Джейкобса будет шанс на победу в бою с Головкиным

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— Думаю, это будет отличный бой. У Джейкобса много нокаутов, у него будет шанс на победу. Головкин не может позволить ему бить себя, как обычно позволяет, иначе у него будут проблемы, — сказал Диррелл.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.