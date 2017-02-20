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https://sport.mail.ru/news/boxing/28832289/
20 февраля 2017, 9:44 | Бокс | Sports.kz

Экс-чемпион WBC считает, что у Джейкобса будет шанс на победу в бою с Головкиным

Американский боксер второго среднего веса Энтони Диррелл (30−1−1, 24 КО) в интервью EsNews прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер второго среднего веса <span class=error>Энтони</span> Диррелл (30−1−1 24 КО) в интервью EsNews прокомментировал предстоящий бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Думаю, это будет отличный бой. У Джейкобса много нокаутов, у него будет шанс на победу. Головкин не может позволить ему бить себя, как обычно позволяет, иначе у него будут проблемы, — сказал Диррелл.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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