Тренер Уорда раскритиковал «Канело» за предложенные 15 миллионов долларов для Головкина

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Промоутеры «Канело» предлагают GGG за бой фиксированный гонорар с восьмизначной суммой — 15 миллионов долларов. Однако команда Головкина рассчитывает получить процент от общего дохода с боя и даже предлагала поделить его пополам.

По мнению Хантера, Головкин заслуживает более выгодного предложения. Он считает, что таким образом команда «Канело» пытается оказывать давление на Головкина и будет ждать, пока соперник не состарится или не будет побит другим боксером.

«Я только сегодня услышал о предложении “Канело” для Головкина — 15 миллионов долларов — бери или проваливай. Думаю, это несправедливо. Если бы Головкин не был так популярен, то они бы и не собирались делать этот бой. Все просто, это своего рода рычаги давления. Команда “Канело” просто ждет, пока Головкин состарится или кто-нибудь его не нокаутирует», — заявил Хантер в интервью Villainfy Media.

Такого же мнения придерживается Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях легендарный мексиканец Хуан Мануэль Маркес. По его словам, предложение «Канело» с фиксированным гонораром — это лишь очередной способ избежать боя с Головкиным.

Сам «Канело» ранее рассказал, что планирует встретиться с Головкиным после майского боя со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. При этом мексиканец отметил, что уже сделал предложение казахстанцу, однако тот хочет получить больше, чем заслуживает. Кроме того, «Канело» возложил вину на Головкина за то, что они до сих пор не достигли соглашения по поводу организации их сентябрьского боя.