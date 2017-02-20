Тренер Уорда раскритиковал «Канело» за предложенные 15 миллионов долларов для Головкина
Известный тренер по боксу Вирджил Хантер, работающий с чемпионом IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе американцем Андре Уордом (31−0, 15 КО), обрушился с критикой в адрес команды мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) по поводу их предложения, сделанного казахстанцу Геннадию Головкину (36−0, 33 КО).
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Промоутеры «Канело» предлагают GGG за бой фиксированный гонорар с восьмизначной суммой — 15 миллионов долларов. Однако команда Головкина рассчитывает получить процент от общего дохода с боя и даже предлагала поделить его пополам.
По мнению Хантера, Головкин заслуживает более выгодного предложения. Он считает, что таким образом команда «Канело» пытается оказывать давление на Головкина и будет ждать, пока соперник не состарится или не будет побит другим боксером.
«Я только сегодня услышал о предложении “Канело” для Головкина — 15 миллионов долларов — бери или проваливай. Думаю, это несправедливо. Если бы Головкин не был так популярен, то они бы и не собирались делать этот бой. Все просто, это своего рода рычаги давления. Команда “Канело” просто ждет, пока Головкин состарится или
Такого же мнения придерживается
Сам «Канело» ранее рассказал, что планирует встретиться с Головкиным после майского боя со своим соотечественником Хулио Сезаром
Добавим, что Головкин вернется на ринг 18 марта в
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