Канат Ислам вплотную приблизился к тройке лидеров рейтинга P4P казахстанских боксеров
Чемпион мира по версиям WBO Intercontinental и WBA Fedelatin в первом среднем весе казахстанец Канат Ислам (23−0, 19 КО) вплотную приблизился к тройке лидеров рейтинга казахстанских боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии авторитетного портала BoxRec.com, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Ислам утром 18 февраля в городе Уилмингтон (штат Делавэр, США) встречался с бразильцем Робсоном Ассисом (16−3, 9 КО). Казахстанский боксер нокаутировал соперника в первом раунде. Полное видео боя можно посмотреть здесь.
В рейтинге P4P казахстанских боксеров лидирует чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадий Головкин (36−0, 33 КО). Следом за ним идут чемпион WBA (Super) и IBO в легчайшем весе Жанат Жакиянов и временный чемпион WBA в первом тяжелом весе Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО).
На четвертую строчку поднялся Ислам, потеснивший на пятую Ису Акбербаева (18−0, 13 КО — первый тяжелый вес). Также в ТОП-10 входят: Жанкош Тураров (20−0, 14 КО), Бахтияр Эюбов (11−0, 10 КО — полусредний), Батыр Джукембаев (8−0, 7 КО — полусредний), Александр Журавский (13−2, 11 КО — полусредний) и Бекман Сойлыбаев (9−0, 4 КО — второй полулегкий).
Для непобежденного Ислама эта победа стала 23-й в 23 боях, из которых 19 он завершил нокаутом. После боя его сравнили с Головкиным, а российские комментаторы «Матч ТВ» выразили мнение, что Канат уже достиг уровня, чтобы выйти на ринг против именитых боксеров своего дивизиона, таких как Сауль «Канело» Альварес или Эрисланди Лара. Сам Ислам после победы над Ассисом бросил вызов «Канело» и Мигелю Котто.
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