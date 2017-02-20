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https://sport.mail.ru/news/boxing/28830698/
20 февраля 2017, 8:41 | Бокс | Vesti.kz

Тренер Тайсона и Гатти назвал боксера, который нокаутирует Головкина

Тренер Майка Тайсона и Артуро Гатти известный американский специалист Джеймс «Бадди» МакГирт назвал боксера, способного нокаутировать чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО).

Также он назвал боксера который мог бы побить GGG. Увеличить
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По его словам, таковым является Карлос Роке Монсон (87−3−9, 58 КО), который считается одним из величайших аргентинских спортсменов. Он был чемпионом в среднем весе по версиям WBC и WBA, успешно защищал титул 14 раз. В 1995 году погиб в автокатастрофе.

«Вы знаете, кто нокаутирует Геннадия Головкина? Карлос Монсон. Он так и не получил признание, но был отчаянным человеком. Бенни Бриско мог бы побить Головкина», — заявил МакГирт в интервью iFL TV.

МакГирт, который становился чемпионом мира дважды (пояс IBF в полусреднем весе в 1988-м году и WBC в полусреднем весе в 1991—1993-х годах), в 2002 году был назван тренером года по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе. Он работал с Леймоном Брюстером, Нейтом Кэмпбеллом, Полом Малиньяджи, Артуро Гатти, Майком Тайсоном и другими.

Ранее стало известно, что МакГирт предложил сотрудничество казахстанке Фирузе Шариповой. Он намерен помочь ей стать чемпионкой мира.

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