Тренер Тайсона и Гатти назвал боксера, который нокаутирует Головкина

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По его словам, таковым является Карлос Роке Монсон (87−3−9, 58 КО), который считается одним из величайших аргентинских спортсменов. Он был чемпионом в среднем весе по версиям WBC и WBA, успешно защищал титул 14 раз. В 1995 году погиб в автокатастрофе.

«Вы знаете, кто нокаутирует Геннадия Головкина? Карлос Монсон. Он так и не получил признание, но был отчаянным человеком. Бенни Бриско мог бы побить Головкина», — заявил МакГирт в интервью iFL TV.

МакГирт, который становился чемпионом мира дважды (пояс IBF в полусреднем весе в 1988-м году и WBC в полусреднем весе в 1991—1993-х годах), в 2002 году был назван тренером года по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе. Он работал с Леймоном Брюстером, Нейтом Кэмпбеллом, Полом Малиньяджи, Артуро Гатти, Майком Тайсоном и другими.

Ранее стало известно, что МакГирт предложил сотрудничество казахстанке Фирузе Шариповой. Он намерен помочь ей стать чемпионкой мира.