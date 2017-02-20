Джейкобс: Головкин может планировать все, что хочет и даже недооценивать меня, но победителем 18 марта буду я

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«Геннадий — великий боец. У него всегда есть несколько планов на бой. Однако, они могут планировать, все что хотят и даже недооценивать меня. Но в конце концов победителем 18-го марта буду я», — цитирует Джейкосба BoxingScene.com.

Добавим, что оба боксера прошли обязательную процедуру взвешивания за 30 дней до боя. Так, Головкин показал на весах 165,1 фунта (74,89 килограмма), а Джейкобс оказался почти на пять килограммов тяжелее — 174,8 фунта (79,29 килограмма). Таким образом, они уложились в положенный для этого срока лимит 176 фунтов.

Сам поединок состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

В преддверии очного противостояния Головкин и Джейкобс имеют выдающуюся серию из 35 нокаутов на двоих. В частности, казахстанский боксер выиграл досрочно последние 23 боя, тогда как на счету американца 12 досрочных побед кряду.