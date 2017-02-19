Названа дата следующего боя Шарибаева

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Свой заключительный этап подготовки накануне предстоящего боя казахстанец проводит в зале «Moro’s Gym» в Майами.



Всего на счету 27-летнего Шарибаева четыре победы в четырех поединках, три из которых он завершил досрочно.