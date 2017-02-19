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https://sport.mail.ru/news/boxing/28827671/
19 февраля 2017, 17:49 | Бокс | Sports.kz

Названа дата следующего боя Шарибаева

Известный казахстанский боксер Айдар Шарибаев свой следующий поединок на профессиональном ринге проведет 17 марта в Майами (штат Флорида, США). Имя соперника пока неизвестно, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Известный казахстанский боксер <span class=error>Айдар</span> <span class=error>Шарибаев</span> свой следующий поединок на профессиональном ринге проведет 17 марта в Майами (штат Флорида США). Имя соперника пока неизвестно сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Свой заключительный этап подготовки накануне предстоящего боя казахстанец проводит в зале «Moro’s Gym» в Майами.

Всего на счету 27-летнего Шарибаева четыре победы в четырех поединках, три из которых он завершил досрочно.

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