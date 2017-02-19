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«Если бой Дортикос — Шуменов добавится к вечеру бокса Бетербиев — Баррера в Майами, мы получим такой андеркард, которого не видели уже много лет!» — пишет Барбоса в твиттере.



Российский боксер Артур Бетербиев (11−0, 11 КО) встретится с кубинцем Салливаном Баррерой (18−1, 13 КО) 21 апреля в Майами (штат Флорида, США).



Что касается боя Шуменов — Дортикос, то ожидалось, что он состоится в феврале, однако промоутерская компания Caribe потеряла права на организацию поединка. Теперь вопросом проведения боя занимается промоушен TGB. Точная дата пока не известна.