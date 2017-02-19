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https://sport.mail.ru/news/boxing/28826295/
19 февраля 2017, 15:08 | Бокс | Sports.kz

СМИ хотят видеть Шуменова в андеркарде боя Бетербиев — Баррера

Журналист ESPN Фернандо Барбоса прокомментировал возможный бой казахстанского боксера Бейбута Шуменова (17−2, 11 КО) с кубинцем Юниером Дортикосом (21−0, 20 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист <span class=error>ESPN</span> <span class=error>Фернандо</span> Барбоса прокомментировал возможный бой казахстанского боксера <span class=error>Бейбута</span> <span class=error>Шуменова</span> (17−2 11 КО) с кубинцем <span class=error>Юниером</span> <span class=error>Дортикосом</span> (21−0 20 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Если бой Дортикос — Шуменов добавится к вечеру бокса Бетербиев — Баррера в Майами, мы получим такой андеркард, которого не видели уже много лет!» — пишет Барбоса в твиттере.

Российский боксер Артур Бетербиев (11−0, 11 КО) встретится с кубинцем Салливаном Баррерой (18−1, 13 КО) 21 апреля в Майами (штат Флорида, США).

Что касается боя Шуменов — Дортикос, то ожидалось, что он состоится в феврале, однако промоутерская компания Caribe потеряла права на организацию поединка. Теперь вопросом проведения боя занимается промоушен TGB. Точная дата пока не известна.

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