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https://sport.mail.ru/news/boxing/28826035/
19 февраля 2017, 14:53 | Бокс | Sports.kz

Ахмедиев одержал яркую победу в США

Перспективный казахстанский боксер Радмир Ахмедиев спустя 9 месяцев вернулся на ринг после ряда травм, преследовавших его, и одержал яркую победу, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Перспективный казахстанский боксер <span class=error>Радмир</span> Ахмедиев спустя 9 месяцев вернулся на ринг после ряда травм преследовавших его и одержал яркую победу сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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18 марта в штате Аризона в рамках большого вечера бокса казахстанец должен был провести рейтинговый поединок с опытным боксером из Мексики, за плечами которого насчитывалось более 50-ти боев среди профессионалов. Но уже перед официальным взвешиванием мексиканец выбыл из боя по причине травмы, которую он получил в тренировочном процессе. К счастью, организаторы успели найти нового соперника для Ахмедиева, против которого согласился выйти его бывший соперник Вансе Гарвей. К слову, Гарвей является единственным боксером, кому удалось довести поединок с казахстанцем до финального гонга.

На взвешивании Ахмедиев уложился в лимит среднего веса, показав на весах ровно 160 фунтов (72,6 кг), тогда как Гарвей перевесил казахстанца на больше чем шесть фунтов.

Поединок начался. На протяжении всей встречи Радмир работал в привычной для себя атакующей манере и не раз ронял соперника на канвас. Весь зал поражался стойкости «нахимиченного» Гарвея в этом бою, которому в третий раз посчастливилось услышать финальный гонг в бою с казахстанцем. Как итог — победа Ахмедиева единогласным решением судей.

Ранее 18 августа 2015-го и 30 апреля 2016 года казахстанец так же побеждал Гарвея по очкам после 6-ти раундов поединка.

Добавим, что после боя известные американские менеджеры оценили победу Ахмедиева и пригласили его в Нью-Йорк для проведения спаррингов с российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом.

Как изменится судьба перспективного казахстанского боксера пока никому неизвестно.

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