Ахмедиев одержал яркую победу в США

18 марта в штате Аризона в рамках большого вечера бокса казахстанец должен был провести рейтинговый поединок с опытным боксером из Мексики, за плечами которого насчитывалось более 50-ти боев среди профессионалов. Но уже перед официальным взвешиванием мексиканец выбыл из боя по причине травмы, которую он получил в тренировочном процессе. К счастью, организаторы успели найти нового соперника для Ахмедиева, против которого согласился выйти его бывший соперник Вансе Гарвей. К слову, Гарвей является единственным боксером, кому удалось довести поединок с казахстанцем до финального гонга.



На взвешивании Ахмедиев уложился в лимит среднего веса, показав на весах ровно 160 фунтов (72,6 кг), тогда как Гарвей перевесил казахстанца на больше чем шесть фунтов.



Поединок начался. На протяжении всей встречи Радмир работал в привычной для себя атакующей манере и не раз ронял соперника на канвас. Весь зал поражался стойкости «нахимиченного» Гарвея в этом бою, которому в третий раз посчастливилось услышать финальный гонг в бою с казахстанцем. Как итог — победа Ахмедиева единогласным решением судей.



Ранее 18 августа 2015-го и 30 апреля 2016 года казахстанец так же побеждал Гарвея по очкам после 6-ти раундов поединка.



Добавим, что после боя известные американские менеджеры оценили победу Ахмедиева и пригласили его в Нью-Йорк для проведения спаррингов с российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом.



Как изменится судьба перспективного казахстанского боксера пока никому неизвестно.