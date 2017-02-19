Боксер, «обещавший» выбить Головкину все зубы, в четвертый раз в карьере выиграл бой в первом раунде

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«Сущиц начал неплохо, несколько раз зацепив фаворита джебом и попытавшись на равных с Авни закладывать силовые. Такая тактика работала неплохо, пока не выяснилась разница в ударной мощи.

Резвый бой закончился после того как Йылдырым удачно попал через руку справа, и пошатнувшийся Александр предпочел опуститься на колено в углу. Сущиц выслушал счет рефери и продолжать бой передумал, хотя слишком потрясенным не выглядел, — пишет издание.

Стоит отметить, что до этого боя Авни Йылдырым занимал третью строку рейтинга WBC, седьмую — WBA, и восьмую — IBF.

Напомним, что не так давно скандальный турецкий промоутер Ахмет Онер, представляющий интересы Авни Йылдырыма, занимающего третьего место в рейтинге WBC в суперсреднем весе, в резкой форме высказался в адрес чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.

По его словам, Йылдырым больше всего хочет бой с Головкиным. Онер уверен, что его подопечный способен не просто сокрушить казахстанца, но и выбить ему все зубы.