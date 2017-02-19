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https://sport.mail.ru/news/boxing/28824849/
19 февраля 2017, 12:43 | Бокс | Vesti.kz

Эдриэн Бронер выиграл у Адриана Гранадоса раздельным решением

27-летний американец Эдриэн Бронер одержал победу над 27-летним мексиканцем Адрианом Гранадосом, сообщает Аllboxing.ru.

Поединок состоялся в Цинциннати. Увеличить
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Поединок состоялся в Цинциннати (штат Огайо, США). Гранадос пошел вперед с самого начала боя, выбрасывал большое количество ударов и действовал весьма непредсказуемо. Поединок получился плотным и зрелищным, и был достаточно сложным для подсчета. По итогам 10 раундов мнения судей разделились: двое из них отдали победу Бронеру со счетом 97−93 и 96−94, а третий посчитал, что сильнее был Гранадос — 97−93.

Таким образом, экс-чемпион мира в четырех весовых категориях одержал победу раздельным решением судей. Стоит отметить, что для Бронера эта победа стала 33-й на профессиональном ринге при двух поражениях. Гранадос потерпел пятое поражение в карьере при 18-ти победах и двух ничьих.
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