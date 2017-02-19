Эдриэн Бронер выиграл у Адриана Гранадоса раздельным решением

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Поединок состоялся в Цинциннати (штат Огайо, США). Гранадос пошел вперед с самого начала боя, выбрасывал большое количество ударов и действовал весьма непредсказуемо. Поединок получился плотным и зрелищным, и был достаточно сложным для подсчета. По итогам 10 раундов мнения судей разделились: двое из них отдали победу Бронеру со счетом 97−93 и 96−94, а третий посчитал, что сильнее был Гранадос — 97−93.