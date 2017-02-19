Фируза Шарипова: «Астана Арланс» одержали заслуженную победу
Первая девушка в
профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова поздравила с победой отечественную команду «Астана Арланс», выступающую в WSB, передает AllFight.Ru.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Очень рада победе “Астана Арланс” во второй матчевой встрече в рамках WSB. Нашей команде противостоял очень непростой и, можно сказать, принципиальный соперник — “Узбек Тайгерс”. Из Узбекистана на выездной матч отправился сильнейший состав: четыре участника Олимпиады, трое призеров. И хоть в составе команды Казахстана не было таких звездных персон, но мы в очередной раз смогли доказать, что казахстанская школа бокса — лучшая. “Астана Арланс” одержали заслуженную победу и еще на шаг приблизились к своему третьему чемпионству», — сказала Фируза Шарипова.
Напомним, матчевая встреча команд «Астана Арланс» и «Узбек Тайгерс» состоялась 18 февраля в Талдыкоргане, Казахстан, и завершилась со счетом 4:1. Перед этим генеральный менеджер казахстанцев предложил смотреть не на титулы боксеров, а на их мастерство.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter