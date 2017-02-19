Фируза Шарипова: «Астана Арланс» одержали заслуженную победу

«Очень рада победе “Астана Арланс” во второй матчевой встрече в рамках WSB. Нашей команде противостоял очень непростой и, можно сказать, принципиальный соперник — “Узбек Тайгерс”. Из Узбекистана на выездной матч отправился сильнейший состав: четыре участника Олимпиады, трое призеров. И хоть в составе команды Казахстана не было таких звездных персон, но мы в очередной раз смогли доказать, что казахстанская школа бокса — лучшая. “Астана Арланс” одержали заслуженную победу и еще на шаг приблизились к своему третьему чемпионству», — сказала Фируза Шарипова.



Напомним, матчевая встреча команд «Астана Арланс» и «Узбек Тайгерс» состоялась 18 февраля в Талдыкоргане, Казахстан, и завершилась со счетом 4:1. Перед этим генеральный менеджер казахстанцев предложил смотреть не на титулы боксеров, а на их мастерство.