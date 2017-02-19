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https://sport.mail.ru/news/boxing/28824712/
19 февраля 2017, 12:28 | Бокс | Sports.kz

Фируза Шарипова: «Астана Арланс» одержали заслуженную победу

Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова поздравила с победой отечественную команду «Астана Арланс», выступающую в WSB, передает AllFight.Ru.

Первая девушка в <nobr>профи-боксе</nobr> из Казахстана <span class=error>Фируза</span> <span class=error>Шарипова</span> поздравила с победой отечественную команду <span class=error>Астана</span> <span class=error>Арланс</span> выступающую в WSB передает AllFight.Ru. Увеличить
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«Очень рада победе “Астана Арланс” во второй матчевой встрече в рамках WSB. Нашей команде противостоял очень непростой и, можно сказать, принципиальный соперник — “Узбек Тайгерс”. Из Узбекистана на выездной матч отправился сильнейший состав: четыре участника Олимпиады, трое призеров. И хоть в составе команды Казахстана не было таких звездных персон, но мы в очередной раз смогли доказать, что казахстанская школа бокса — лучшая. “Астана Арланс” одержали заслуженную победу и еще на шаг приблизились к своему третьему чемпионству», — сказала Фируза Шарипова.

Напомним, матчевая встреча команд «Астана Арланс» и «Узбек Тайгерс» состоялась 18 февраля в Талдыкоргане, Казахстан, и завершилась со счетом 4:1. Перед этим генеральный менеджер казахстанцев предложил смотреть не на титулы боксеров, а на их мастерство.

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