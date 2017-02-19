Россиянин Аванесян не сумел защитить титул чемпиона мира WBA, проиграв Питерсону

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Все судьи отдали победу американцу с небольшим преимуществом — 115:113, 116:112, 116:112.

Таким образом, россиянин впервые не сумел защитить титул. Он завоевал пояс «временного» чемпиона мира WBA в ноябре 2015 года благодаря победе над венесуэльцем Чарли Наварро техническим нокаутом в 9-м раунде, а в мае прошлого года защитил титул, выиграв у знаменитого американца Шейна Мосли по очкам. В ноябре WBA перевела американца Кита Турмана в ранг «суперчемпиона» мира, а Аванесяна провозгласила «регулярным».

Всего в послужном списке 28-летнего россиянина теперь 22 победы (10 — нокаутом), два поражения и одна ничья. С 2009 года он выступал исключительно в России, где завоевал титул чемпиона страны и три региональных пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а с 2014 года проводит поединки за рубежом. Дважды он выступил в Великобритании, по разу — в Монако и США.

На счету 33-летнего американца 35 побед (17 — нокаутом), три поражения и одна ничья. Питерсон стал чемпионом мира во второй весовой категории — ранее он был обладателем поясов по версиям WBA и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг. Если титул WBA американец больше не защищал, то пояс IBF отстаивал трижды. В его активе есть победы над известным британцем Амиром Ханом и олимпийским чемпионом доминиканцем Феликсом Диасом.

На данный момент два россиянина владеют титулами чемпиона мира по престижным версиям: Денис Лебедев (WBA, вес до 90,71 кг) и Мурат Гассиев (IBF, до 90,71 кг). Дмитрий Бивол владеет титулом «временного» чемпиона мира WBA в весе до 79,38 кг, Григорий Дрозд — поясом «чемпиона мира в отпуске» по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг.