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https://sport.mail.ru/news/boxing/28824422/
19 февраля 2017, 11:02 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер первого тяжелого веса дебютировал с победы на профи-ринге

Казахстанский боксер Али Балоев дебютировал с победы на профессиональном ринге, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Али Балоев провел свой первый поединок в Риге. Увеличить
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Поединок состоялся в Риге (Латвия). 23-летний казахстанец одержал победу над местным боксером Марком Ковалевскисом. Поединок проходил в рамках первого тяжелого веса (до 90,7 килограммов).

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