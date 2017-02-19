Казахстанский боксер первого тяжелого веса дебютировал с победы на профи-ринге
Казахстанский боксер Али Балоев дебютировал с победы на профессиональном ринге, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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Поединок состоялся в Риге (Латвия). 23-летний казахстанец одержал победу над местным боксером Марком Ковалевскисом. Поединок проходил в рамках первого тяжелого веса (до 90,7 килограммов).
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