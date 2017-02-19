Головкин оказался легче Джейкобса за 30 дней до боя
По правилам WBC было проведено взвешивание за 30 дней до боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом, сообщает Sports.kz со ссылкой на официальную группу GGG ВКонтакте.
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Головкин показал 165,1 фунта (74.3 кг), и Джейкобс весил 174,8 фунта (78.7 кг). Оба вошли в лимит 176 фунта.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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