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https://sport.mail.ru/news/boxing/28824343/
19 февраля 2017, 10:38 | Бокс | Sports.kz

Головкин оказался легче Джейкобса за 30 дней до боя

По правилам WBC было проведено взвешивание за 30 дней до боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом, сообщает Sports.kz со ссылкой на официальную группу GGG ВКонтакте.

По правилам WBC было проведено взвешивание за 30 дней до боя между <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> и американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом сообщает Sports.kz со ссылкой на официальную группу GGG <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Головкин показал 165,1 фунта (74.3 кг), и Джейкобс весил 174,8 фунта (78.7 кг). Оба вошли в лимит 176 фунта.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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