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https://sport.mail.ru/news/boxing/28823604/
18 февраля 2017, 23:08 | Бокс | Sports.kz

Балоев с победы дебютировал на профи-ринге

Сегодня в Риге (Латвия) 23-летний казахстанский боксер Али Балоев провел свой дебютный бой на профессиональном ринге сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Сегодня в Риге (Латвия) 23-летний казахстанский боксер Али <span class=error>Балоев</span> провел свой дебютный бой на профессиональном ринге сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Казахстанец одержал победу над местным боксером Марком Ковалевскисом. Поединок проходил в рамках первого тяжелого веса (до 90,7 кг).

«Аллаға шүкір, жеңіс құтты болсын, Қазақ елі! По воле Всевышнего дебют прошел успешно. Спасибо всем кто болел и переживал за меня. Вместе мы сила. Спасибо моему наставнику, тренеру Сагатбеку Мусаханову», — написал Али на своей странице в Instagram.

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