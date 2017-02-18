Балоев с победы дебютировал на профи-ринге

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Казахстанец одержал победу над местным боксером Марком Ковалевскисом. Поединок проходил в рамках первого тяжелого веса (до 90,7 кг).

«Аллаға шүкір, жеңіс құтты болсын, Қазақ елі! По воле Всевышнего дебют прошел успешно. Спасибо всем кто болел и переживал за меня. Вместе мы сила. Спасибо моему наставнику, тренеру Сагатбеку Мусаханову», — написал Али на своей странице в Instagram.