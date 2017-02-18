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https://sport.mail.ru/news/boxing/28823463/
18 февраля 2017, 22:38 | Бокс | Sports.kz

Вирджил Хантер: Предложение Канело Головкину несправедливо

Тренер Вирджил Хантер, который будет помогать Дэниэлу Джейкобсу (32−1, 29 КО) готовиться к бою с Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), в интервью Villainfy Media прокомментировал финансовые детали возможной сделки казахстанского боксера с Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Тренер <span class=error>Вирджил</span> <span class=error>Хантер</span> который будет помогать <span class=error>Дэниэлу</span> Джейкобсу (32−1 29 КО) готовиться к бою с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) в интервью Villainfy Media прокомментировал финансовые детали возможной сделки казахстанского боксера с <span class=error>Саулем</span> Альваресом <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Я только сегодня услышал о предложении Канело Головкину: 15 миллионов долларов — принимай или забудь об этом бое. Думаю, это несправедливо. Если бы Головкин не был популярен, они бы не собирались делать этот бой. Всё просто, это своего рода рычаги. Команда Канело просто ждет, пока Головкин состарится или кто-нибудь его нокаутирует, — считает Хантер.

Бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь — об этом у промоутеров боксеров, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, есть устная договоренность.

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