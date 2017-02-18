Вирджил Хантер: Предложение Канело Головкину несправедливо

— Я только сегодня услышал о предложении Канело Головкину: 15 миллионов долларов — принимай или забудь об этом бое. Думаю, это несправедливо. Если бы Головкин не был популярен, они бы не собирались делать этот бой. Всё просто, это своего рода рычаги. Команда Канело просто ждет, пока Головкин состарится или кто-нибудь его нокаутирует, — считает Хантер.



Бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь — об этом у промоутеров боксеров, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, есть устная договоренность.