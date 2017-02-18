Вирджил Хантер: Предложение Канело Головкину несправедливо
Тренер Вирджил Хантер, который будет помогать Дэниэлу Джейкобсу (32−1, 29 КО) готовиться к бою с Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), в интервью Villainfy Media прокомментировал финансовые детали возможной сделки казахстанского боксера с Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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— Я только сегодня услышал о предложении Канело Головкину: 15 миллионов долларов — принимай или забудь об этом бое. Думаю, это несправедливо. Если бы Головкин не был популярен, они бы не собирались делать этот бой. Всё просто, это своего рода рычаги. Команда Канело просто ждет, пока Головкин состарится или
Бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь — об этом у промоутеров боксеров, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, есть устная договоренность.
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