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https://sport.mail.ru/news/boxing/28823462/
18 февраля 2017, 22:37 | Бокс | Sports.kz

Нельсон Лопес: Мэйвезер, Канело, берегитесь: Ислам идет за вами!

Тренер казахстанского боксера Каната Ислама (23−0, 19 КО) Нельсон Лопес выступил с речью после победы своего подопечного над бразильцем Робсоном Ассисом (16−4, 9 КО), сообщает Sports.kz.

Тренер казахстанского боксера Каната Ислама (23−0 19 КО) <span class=error>Нельсон</span> <span class=error>Лопес</span> выступил с речью после победы своего подопечного над бразильцем <span class=error>Робсоном</span> <span class=error>Ассисом</span> (16−4 9 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Канат — следующий чемпион мира, Казахстан хочет видеть нового чемпиона. Это наша мечта. Мы готовы к любому сопернику. Проблема в том, что они не хотят с нами драться. Канело, Мэйвезер, берегитесь: Канат идет за вами! Мэйвезер никогда не захочет возвращаться на ринг, чтобы подраться с Канатом! Никто не захочет драться с Канатом! — заявил Лопес.

Ранее сам Ислам сказал, что хотел бы провести бой с Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО) или Мигелем Котто (40−5, 33 КО).

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