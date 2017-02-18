Посольство Казахстана в США поздравило Ислама
Посольство Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки поздравило казахстанского боксера Каната Ислама (23−0, 19 КО) с победой над бразильцем Робсоном Ассисом (16−4, 9 КО), сообщает Sports.kz.
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«Поздравляем Каната Ислама! Алга, Казахстан!» — написал твиттер посольства.
Напомним, Ислам нокаутировал Ассиса уже в первом раунде. После победы казахстанец заявил, что хочет драться с Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО) или Мигелем Котто (40−5, 33 КО).
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