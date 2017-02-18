Казахстанский певец сфотографировался с Исламом
Казахстанский певец Диаз Мусалимов посетил бой своего соотечественника Каната Ислама (23−0, 19 КО) с бразильцем Робсоном Ассисом (16−4, 9 КО), сообщает Sports.kz.
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После победы Ислама Мусалимов попросил боксера о совместном фото.
«А вот и сама фотография с чемпионом, который войдет в историю как один из лучших — Канат Ислам!» — гласит подпись к фото.
Напомним, Ислам нокаутировал Ассиса уже в первом раунде.
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