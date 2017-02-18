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18 февраля 2017, 22:07 | Бокс | Sports.kz

Казахстанский певец сфотографировался с Исламом

Казахстанский певец Диаз Мусалимов посетил бой своего соотечественника Каната Ислама (23−0, 19 КО) с бразильцем Робсоном Ассисом (16−4, 9 КО), сообщает Sports.kz.

Казахстанский певец <span class=error>Диаз</span> <span class=error>Мусалимов</span> посетил бой своего соотечественника Каната Ислама (23−0 19 КО) с бразильцем <span class=error>Робсоном</span> <span class=error>Ассисом</span> (16−4 9 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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После победы Ислама Мусалимов попросил боксера о совместном фото.

«А вот и сама фотография с чемпионом, который войдет в историю как один из лучших — Канат Ислам!» — гласит подпись к фото.

Напомним, Ислам нокаутировал Ассиса уже в первом раунде.

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